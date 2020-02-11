Azerbaycan'dan Abdullah Avcı'ya teklif! 'Gizli Sefer' ibaresi bomba

Beşiktaş ile yolları ayrılan Abdullah Avcı'ya, Azerbaycan Milli Takımı'nın teklif götürdüğü iddia ediliyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Beşiktaş ile yollarını ayırması, hoca arayışındaki ekiplerin ilgisini çekmeye başladı.

'Gizli Sefer' ibaresi

Azerbaycan merkezli Sportinfo haber sitesinde, 'Azerbaycan Futbol Federasyonu yöneticileri, milli takımın yeni teknik direktörü için ona gitti' başlığıyla ve federasyon asbaşkanı Elhan Mammadov'un Avcı ile olan fotoğrafıyla yayınlanan haberde 'Gizli Sefer' ibaresi kullanıldı.

Avcı ile görüşmeye geldi

Azerbaycan Futbol Federasyonu asbaşkanları Mammadov ve Sadıkov'un Türkiye'ye, Azerbaycan Milli Takımı teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile görüşmeye geldikleri bildirildi.

Başka adaylar da var

Azerbaycan'da Hırvat teknik direktör Nikola Curcevic'in (Slaven Bilic'in Beşiktaş'taki eski yardımcısı) görevine son verilmesinin ardından bir süredir boşta olan Azerbaycan teknik direktörlüğü için federasyon, son dönemde arayışlarını sıklaştırdı. Türkiye'ye gelen heyetin, Abdullah Avcı dışında bazı başka isimlerle de görüşmesinin beklendiği belirtildi.