İnşaatta söylediği şarkısı tıklama rekoru kıran Murat Akbaşlı'ya piyango vurdu

Videoyu büyük ilgi gördü

Bir yıl geçtikten sonra bu videomu sosyal medyada gördüm. Arkadaşlarım, benim şarkı söylediğim videoyu Youtube'da izlediklerini ve 2 milyon kişinin bu videoyu tıkladığını söyledi. Youtube girdim. Bir baktım hakikaten de benim şarkım. Bunun üzerine birçok kişi beni aradı" dedi.