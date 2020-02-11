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İnşaatta söylediği türküyle gündem olan Murat Akbaşlı'ya piyango vurdu

Vanlı Murat Akbaşlı'nın (20), 3 yıl önce İstanbul'da inşatta çalışırken söylediği şarkılar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sanatçı olmak istediğini söyleyen Akbaş ile telefonda görüşen ve sahne teklifinde bulunan Sanatçı Zülfü Livaneli, eğitim masraflarına yardımcı olacağını söyledi.

Van'a 135, Saray ilçesine ise 60 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Turanlı Mahallesi'nde yaşayan Kerem ve Nahide Akbaşlı'nın 10 çocuğundan 6'ncısı olan Murat Akbaşlı, ortaokuldan sonra okulu bırakarak çobanlık yapmaya başladı. Akbaşlı, daha sonra İstanbul'da giderek inşaatlarda çalıştı. Akbaşlı'nın 3 yıl önce inşaatta söylediği Kürtçe şarkıları, sosyal medyada 2 milyon kişi tıkladı. 

Sanatçı Zülfü Livaneli'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Böyle bir sese kolay rastlanmaz. Keşke bulabilsek de Diyarbakır başta olmak üzere konserlerime konuk sanatçı olarak davet etsem" dediği ve daha sonra da telefonla görüştüğü Akbaşlı'ya DHA ekibi ulaşarak, ilk röportajı yaptı.

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