Devlet Bahçeli'den İlker Başbuğ'a 'siyasi ayak' tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, FETÖ'nün siyasi olarak AK Parti'yi işaret eden ve AK Parti tarafından mahkemeye verilen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a tepki gösterdi. Bahçeli, "İlker Başbuğ FETÖ'ün siyasi ayağını yanlış yerde arıyor" dedi.

İlker Başbuğ'un çıkışı ve AK Parti'nin gösterdiği tepkinin ardından siyaset kulislerinde "Siyasi ayak tartışmasını Bahçeli başlattı, İlker Başbuğ sürdürüyor, Bahçeli ile Başbuğ'un açıklamaları arasında paralellik var" yorumları yapılmıştı. Bahçeli böylece bu iddiaları yalanlamış oldu.