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Doğu Perinçek'ten canlı yayında Esad açıklaması

Habertürk canlı yayınında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Suriye'de rejimin şehit ettiği askerlere rağmen defalarca Esad'dan 'sayın' diye bahsetti.

Suriye'nin İdlib kentinde TSK'ya ait gözlem noktalarına, Esad rejimi ordusu tarafından düzenlenen saldırılarda, son saldırıyla birlikte 13 askerimiz şehit oldu.

PERİNÇEK'TEN "SAYIN ESAD" GÜZELLEMESİ
Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu 'Nedir Ne Değildir' programına konuk olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Suriye'de rejimin askerlerimizi şehit etmesinde hatayı Türkiye'nin politikalarına yıkmaya çalıştı.

Perinçek ayrıca, 13 şehidimizin sorumlusu Esad'dan sürekli 'sayın' diyerek bahsetmeyi de ihmal etmedi.

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