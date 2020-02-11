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Yasak Elma dizisinde Şeyma Subaşı’na 'Boşandılar' göndermesi yapıldı

FOX ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ve Tuvana Türkay'ın başrollerinde yer aldığı Yasak Elma dizisinde, Şeyma Subaşı’na gönderme yapıldı.

Yıllar önce evli olan Acun Ilıcalı ile yasak aşk yaşayan Subaşı, Ilıcalı’nın Zeynep Yılmaz’dan boşanması üzerine, Instagram hesabından yaptığı bir selfie’yi paylaşmış ve ‘Boşandılar’ yazmıştı. Yaşanan bu olay diziye de konu oldu. Sahnede, Nesrin Cavadzade'nin canlandırdığı Şahika karakteri Tuvana Türkay'ın hayat verdiği Leyla'yı telefonla arıyor.

Şahika, Halit ve Yıldız'ın boşanacağı haberini Leyla'ya verirken, Şeyma Subaşı'na gönderme olarak algılanan o sözü söylüyor: “Halit ve Yıldız boşanıyor. Haftaya selfini çekip sosyal medyandan boşandılar diye paylaşabilirsin artık.” Bu sahne sosyal medyada sıklıkla paylaşıldı ve üzerine birçok da yorum yapıldı.

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