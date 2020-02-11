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Giresun'da kayak yapan gençlere otomobil çarptı

Giresun’da kar yağışı sonrası yokuştan aşağı kayan geçlere seyir halindeki araç çarptı. Kazada bir kişi yaralanırken diğer iki kişi, şans eseri yara almadan kurtuldu. Olay anı gençlerin arkadaşları tarafından anbean kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Merkez Teyyaredüzü Mahallesi Bahtiyar Aydın caddesi üzerinde bulunan bir yokuştan aşağı yağan kar sonrası naylonlarla kayan gençlerin eğlencesi kazayla bitti. 3 gencin bir naylon ile yokuştan kaydığı sırada seyir halindeki otomobilin altına girdi. Kazada bir kişi yaralanırken diğer iki kişi ise kazadan yarasız kurtuldu. O anlar ise arkadaşları tarafından anbean kaydedildi.

Yaralı gence 112 ekipleri tarafında olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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