YEREL

Martının tencere kapağını açarak kapuskayı yediği anları kamerada

Sinop’ta yiyecek bulmakta güçlük çeken martı, soğuması için balkona bırakılan kapuskayı, tencerenin kapağını gagasıyla açarak yedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sinop merkez ilçedeki Gazi Caddesinde 5 katlı binanın en üst katında oturan Dilek Yıldırım Gençgün, yaptığı kapuska yemeğini soğuması için ağzı kapalı tencereyle balkona bıraktı. Bu sırada aç kalan ve yiyecek arayışında olup, balkona gelen martı, tencerenin kapağını gagasıyla açmaya çalıştı. Martının ne yapacağını merak eden Gençgün de bu anları cep telefonuna kaydetmeye başladı. Martı, tencerenin kapağını açmayı başarıp, kapuska yemeğini yedi. Dilek Yıldırım Gençgün ise, martının yemeği yemesini engellemedi. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada ilgiyle izlendi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partiden olası kopuşlara yönelik yeni hamle!
CHP yönetiminde bir başörtülü işte o isim ve görevi
Şehitlerimiz varken Doğu Perinçek yayında defalarca sayın sayın Esad dedi
İDO ve BUDO’dan sefer iptalleri işte iptal edilen seferler
Altay Bayındır'a Hertha Berlin kancası
Lucescu Beşiktaş'a 150 kişilik ekiple geliyor! İşte yeni görevi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Doğu Perinçek'ten canlı yayında Esad açıklaması
Sefirin Kızı 9. bölüm fragmanı
CZN Burak kimdir aslen nereli CZN ne demek anlamı
Yasak Elma 69. bölüm fragmanı
Zalim İstanbul 31. bölüm fragmanı
ATA AÖF sonuçları açıklandı mı ATA AÖF OBS sonuç sorgulama
Vuslat 41. bölüm fragmanı
Erzurum'da 14 ilçede kar tatili