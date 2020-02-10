Fatih Portakal: İnsafsızca zam yapıyorsunuz

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) toplu ulaşım araçlarında aldığı yüzde 35 oranındaki zam kararına adeta isyan eden FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, yapılan zamların insafsızca olduğunu söyledi.

Sunduğu İETT zam haberi sonrasında, zamlardan şikayetçi olan vatandaşlara hak veren Portakal, "İktidar da olsa, yerel yönetim de olsa, belediyeler de olsa maalesef zam yapıyorlar. Ve gidişat da bu yönde. Zam yapılması yönünde. Açıklar bir şekilde kapatılması gerekiyor. Ama insafsızca zam yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı

"Faturasını biz ödüyoruz"

Açıkların çok olduğunu ve bir şekilde kapatılması gerektiği için zam yapıldığını söyleyen Portakal, "Bizler bu zamlarla yaşamak zorunda mıyız? Gördüğümüz kadarıyla ekonomimiz de bu durumda... Evet yaşamak zorundayız. Sağdan olmuş soldan olmuş hiç fark etmiyor. Açıklar çok fazla ve malesef bunun faturasını çeken de ödeyen de biz yurttaşlar oluyoruz" dedi.