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İki kayakçının çarpıştığı anlar kamerada

Bayburt’ta iki kayakçının çarpışma anı cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kop Dağı Kayak Merkezinde hafta sonu kayakseverler kayak yapmanın tadını çıkardı.

Kayak merkezinde telesiyeje tutunarak yukarı çıkan kayakçı ile zirveden aşağı kayan kayakçının çarpışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Çarpışmanın etkisiyle telesiyeje tutunan kayakçı olduğu yerde ters takla atarken çarpan kayakçı da yaklaşık 5 metre aşağıya doğru savruldu.

Kayak kazasını şans eseri kayakçılar yara almadan atlattı.

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