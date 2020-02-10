Bünyamin Demir kaçak büfenin sahibini açıkladı

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkan olduğu İBB, encümen kararı ve izin belgesi olmadan Merter metro istasyonu ve otobüs durağının yanına geçtiğimiz günlerde kaçak bir büfe kurmuştu.

Bugün İBB Meclis toplantısında Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Merter 'de kendi belediyelerinden izin alınmadan konulan büfeyle ilgili olarak ciddi açıklamalarda bulundu.

Başkan Demir, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) günlerdir kaçak bir büfe için nöbet halinde beklediğini belirtti. Kaçak konulan büfenin belgelerinin de incelendiğinde büfenin konulduğu günden 7 gün sonra işletecek şirketin kurulduğunu ve kurulan şirketin de adresi ile İBB İyi Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın sahibi olduğu şirketin adreslerinin aynı olduğunu sözlerine ekledi. Konuşmasının sonunda Başkan Bünyamir Demir, İyi Parti Grup Başkan vekilinin sözlerine de sert bir dille cevap vererek, "Peşkeş arıyorsanız işte burasıdır" dedi.

Yeni kurulan Merter Büfe ve Gıda ürünleri Sanayi Tic. Ltd. Şti.'nin sahibinin 'airporthaber.com' sahibi Ali Kıdık'ın yanında çalışan yazar Fatih Akdeniz üzerine kurulu şirkete ait olduğunu belgelerle meclis üyelerine sundu. Bu arada yazar Fatih Akdeniz'in 'airporthaber.com' sitesindeki yazılarının ve haberlerinin siteden kaldırıldığı görüldü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da ivedilikle konuyla ilgili gerekli işlemlerinin yapılacağını söyledi.