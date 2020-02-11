Meral Akşener Mustafa Akıncı'ya verdi veriştirdi! Utanmaz hayırdır Mustafa bey...

İyi Parti lideri Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasına İdlib'te şehit düşen 5 askerimize rahmet okuyarak başlayan Akşener hükümete çağrı yaptı. Akşener 'gereğini yapın' dedi. Akşener'in hedefinde ayrıca KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı vardı.

Mustafa Akıncı'yı topa tuttu

KKTC’deki beyefendi o kutlu sözleri beğenmiyormuş, bugüne uygun değilmiş. Tek kelimeyle utanmazlık. Hayırdır Mustafa Bey bayrak indi de bizim mi haberimiz yok. O sözler o bayrak oraya dikildiği gün koca bir miletin yüreğinden sökülüp söylendi.