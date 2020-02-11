Meral Akşener Mustafa Akıncı'ya verdi veriştirdi! Utanmaz hayırdır Mustafa bey...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Akşener, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın skandal sözlerine sert tepki göstererek, 'tek kelimeyle utanmazlık' dedi.
İyi Parti lideri Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasına İdlib'te şehit düşen 5 askerimize rahmet okuyarak başlayan Akşener hükümete çağrı yaptı. Akşener 'gereğini yapın' dedi. Akşener'in hedefinde ayrıca KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı vardı.
Mustafa Akıncı'yı topa tuttu
KKTC’deki beyefendi o kutlu sözleri beğenmiyormuş, bugüne uygun değilmiş. Tek kelimeyle utanmazlık. Hayırdır Mustafa Bey bayrak indi de bizim mi haberimiz yok. O sözler o bayrak oraya dikildiği gün koca bir miletin yüreğinden sökülüp söylendi.