Devlet Bahçeli : Yansın Suriye yıkılsın İdlib Türkiye Şam'a girsin

Geçen hafta İdlib'de 7 şehit veren Türkiye dün de Esed ordusunun saldırısında 5 şehit vermişti. MHP Lideri Devlet Bahçeli yapılan saldırıya ilişkin üst perdeden bir açıklama yaptı.

-''Zalimler kana doymamış, şiddete ara vermemiş. Dün İdlib'de milli vicdanı heder eden yeni şehit haberleri gelmiştir. Askerlerimize cani Esad güçleri toplarıyla saldırmıştır. Kanlı Artık buna tahammül edecek halimiz kalmamıştır. Misliyle karşılık verilse de yüreğimizdeki yangın katil Esad gidene kadar soğumayacaktır. Esad katildir, gayri meşrudur. Rusya samimi değildir. Hükümetin Rusya ile ilişkilerini gözden geçirmesi samimi dileğimizdir.