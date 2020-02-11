Kars'ta ısıtmaya çalıştığı minibüsünü alev alev yaktı

KARS'ta minibüsünü çalıştırmadan önce buzları erisin diye altında ateş yakan adam, minibüsü cayır cayır yaktı.
Kars'ta Sibirya soğukları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 30'lara düştüğü kentte, İstasyon Mahallesi Kurban Ali Çelik Caddesi'nde soğuktan donan bir minibüsün altında sahibi tarafından ateş yakıldı.
Isıtacağım derken alev aldı
Ateşin fazla olması dolayısıyla minibüs alev aldı yanmaya başladı. Durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerinde polis güvenlik önlemleri alırken, yanan minibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Söndürülen minibüs kullanılamaz hale geldi.
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