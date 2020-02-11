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Arlet Natali Avazyan: Polisler ağabeyimin evini basmış beni almalarını bekliyorum

Ağabeyinin evine giden polislerin kendisini aradığını açıklayan insan hakları savunucusu Arlet Natali Avazyan, "Hazırlandım bulunduğum adreste gelip beni almalarını bekliyorum" ifadesini kullandı. 

Arlet Natali Avazyan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle 8 Ekim'de gözaltına alınmıştı.

Avazyan, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Beni arıyorlarmış"

İstanbul da ağabeyimin evini polisler basmış, beni arıyorlarmış. Hazırlandım, bulunduğum adreste gelip beni almalarını bekliyorum. Tansiyon hastasıyım son 2 gündür çok yüksek tansiyonum. Eğer sağlığımla ilgili (ölüm, beyin kanaması vs) geçirirsen sorumlusu mevcut hükûmettir.

Annem Adanalı, babam Malatyalı dediğim için de hakkımda soruşturma açmışlar.

Olay yaratan 'Çavuşoğlu' paylaşımı

Avazyan, 8 Ekim 2019'da, “1988 Mevlüt Çavuşoğlu Ailesi. Bakan Çavuşoğlu'nun babasının lakabı hırsız Kürt Osman, Erzurum Horasan'dan sürgünle gitmişler” paylaşımı nedeniyle Çavuşoğlu ve ailesinin şikâyeti üzerine gözaltına alınmıştı. 

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