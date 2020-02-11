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Rusya'dan son dakika İdlib açıklaması 'endişe verici'

Rusya'dan yapılan son adkika açıklamasında durumun endişe verici olduğu belirtilerek, "Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşma uygulanmak zorunda" denildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, İdlib'deki durumun endişe verici olduğu ve Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşmanın uygulanmak zorunda olduğu belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İdlib'de Suriye ordusuna ve Rus askeri güçlerine yönelik her türlü terörist faaliyetlerin sona ermesi ve Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik Rus-Türk mutabakatının uygulanması gerektiğini söyledi.

Rusya'nın İdlib'deki durumdan endişe duyduğunu belirten Peskov, "İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde bulunan teröristlerin uzun süredir oldukça rahat hareket etmelerinden duyduğumuz endişeyi saklamadık. En önemlisi de, bu gruplar rahat davranmakla kalmıyor, Suriyelilere ve Rus tesislerine yönelik saldırılar ve saldırganlık eylemleri düzenliyor" dedi.

Ruslar devriyeyi yalnız attı

Öte yandan Rusya’nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuriy Borenkov, "Türkiye tarafının ortak devriyeye katılmamasından dolayı, Rus askeri polisleri devriye görevlerini yalnız gerçekleştirdi. Devriye görevlerinin tamamı onaylanan planlar doğrultusunda yerine getirildi ve olaysız geçti" dedi.

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