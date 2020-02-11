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NATO’dan kritik Suriye açıklaması: Esad ve Rusya saldırılara son vermeli

NATO, Esad rejiminin TSK'ya düzenlediği ve 5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası bölgede giderek artan tansiyonla ilgili son dakika açıklamalar yaptı.

İdlib'de çatışma seslerinin yükselmesi sonrası son durumla ilgili değerlendirmeler yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "İdlib'deki durum son derece endişe edici. Esad rejimi ve Rusya İdlib'de saldırılara son vermeli" diye konuştu.

Stoltenberg, Brüksel'de yarın başlayacak iki günlük Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde konuştu.

"Saldırılar derhal durdurulmalı"

Stoltenberg, ''Esad rejimi ve Rusya'ya çağrıda bulunuyorum. Çünkü Moskova, rejimin saldırılarına destek oluyor. İdlib'deki saldırılar derhal durdurulmalı" şeklinde konuştu.

"İnsani kriz yaşanıyor" vurgusu

''Rejim ve Rusya'nın saldırıları sebebiyle insani kriz yaşanıyor'' diyen Stoltenberg yüzbinlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığına vurgu yaptı.

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