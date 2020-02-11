İdlib operasyonu sınıra dev sevkiyat fotoğraflar bugün çekildi

İDLİB'te Esed güçlerinin TSK Gözlem Noktaları'na yönelik saldırıları artarken tansiyon giderek yükseliyor. Dün 5 mehmetçiğin şehit edilmesinin ardından TSK, sınıra yığınağa hız verdi. Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen ve aralarında komando, mühimmat ve saldırılara dayanıklı akordiyon mevziler için tellerinde yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Araçlar güvenlik önlemleriyle sınır birliklerine yönlendirildi. İskenderun Garı'na da 43 vagon paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) geldi. Askeri araç yüklü TIR'lar, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere hareket etti.