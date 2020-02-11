İdlib operasyonu sınıra dev sevkiyat fotoğraflar bugün çekildi
Esed güçlerinin dün 5 Mehmetçiğimizi daha şehit etmesinin ardından tansiyon iyice yükselirken, Türkiye Suriye sınırına yığınağı artırdı. Böylesi daha önce görülmemişti...
İDLİB'te Esed güçlerinin TSK Gözlem Noktaları'na yönelik saldırıları artarken tansiyon giderek yükseliyor. Dün 5 mehmetçiğin şehit edilmesinin ardından TSK, sınıra yığınağa hız verdi. Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen ve aralarında komando, mühimmat ve saldırılara dayanıklı akordiyon mevziler için tellerinde yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Araçlar güvenlik önlemleriyle sınır birliklerine yönlendirildi. İskenderun Garı'na da 43 vagon paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) geldi. Askeri araç yüklü TIR'lar, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere hareket etti.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen mühimmatları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altından geçerek Reyhanlı ilçesi sınır hattına gitti. Mühimmat yüklü TIR'ların da Suriye sınırındaki birliklere gönderildiği öğrenildi.
Ayrıca Kırıkhan'da konuşlandırılan askeri personelin de ihtiyaç halinde sınır birliklerine takviye amaçlı gönderileceği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye İdlib'i boşaltması için Şubat ayı sonuna kadar süre vermiş, Suriye güçlerinin çekilmememesi durumunda Türk askerinin Esed güçlerini zorla bölgeden süpüreceğini açıklamıştı.