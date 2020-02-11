Sergen Yalçın'dan 3 isme onay 4 yıldızı gözden çıkardı

Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Sergen Yalçın, takımdaki 3 futbolcunun sözleşmelerinin uzatılmasını talep ederken 4 ismin de gönderilmesini iletti.

Beşiktaş'ta Mircea Lucescu'nun danışman olarak görev alacağı konuşulurken teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı yönetime isteklerini bildirdi.

Beşiktaş'ın ideal 11'inden Atiba, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Loris Karius, Abdou Diaby, Mohammed Elneny ve Kevin Boateng'in yanı sıra Pedro Rebocho'nun sözleşmeleri sezon sonunda bitecek.

3 ismin kalmasını istiyor

Bir anda ideal 11'inde 7 oyuncusunu kaybetme riskini göze almak istemeyen Sergen Yalçın, yönetimle yaptığı görüşmede Gökhan, Caner ve Atiba'nın sözleşmelerinin yenilenmesini istedi.

4 futbolcu gözden çıkarıldı

Elneny ve Karius'un istense de bonservislerinin alınamayacağı ortamda; Rebocho ve Diaby'nin de kendilerine bir faydası olmayacağını söyledi. Boateng'in ise sözleşmesini performansıyla kendisinin alabileceğinin altını çizdi.