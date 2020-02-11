HABER /  POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı: Erdoğan ve Putin telefonda görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefonda görüşeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırganlığı durdurma çağrısı

"Suriye'de rejimin garantörleri Rusya ve İran'ın rejimin saldırganlığını durdurması gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Telefonda görüşecekler

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi yapacağını duyurdu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İdlib operasyonu sınıra dev sevkiyat fotoğraflar bugün çekildi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacaktı! Kemal Kılıçdaroğlu balon çıktı
Erdoğan'dan İdlib mesajı: Atacağımız adımları yarın açıklayacağım
Sergen Yalçın'dan 3 isme onay 4 yıldızı gözden çıkardı
NATO’dan kritik Suriye açıklaması: Esad ve Rusya saldırılara son vermeli
Eski CHP'li vekil Yılmaz Ateş ihraç edildi! Yönetimi topa tuttu!
İstanbul'da otobüste öpüşme tartışması! Genç kız gösterilen tepkiyi sineye çekmedi
ÖNCEKİ HABERLER
Adaylara büyük kolaylık! ÖSYM'de mobil başvuru dönemi başladı
Esad'ın kalleş saldırıları sonrası CHP'den İdlib önergesi
Sivasspor için otobüs kampanyası
3 aylar ne zaman başlıyor 2020 Diyanet 3 aylar başlangıcı
Kulüpler Birliği Fenerbahçe'siz toplandı
2. ara tatil ne zaman 2020 nisan tatili kaç gün?
Yorumlar