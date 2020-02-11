Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı: Erdoğan ve Putin telefonda görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefonda görüşeceğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Saldırganlığı durdurma çağrısı
"Suriye'de rejimin garantörleri Rusya ve İran'ın rejimin saldırganlığını durdurması gerekiyor" açıklamasını yaptı.
Telefonda görüşecekler
Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi yapacağını duyurdu.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İdlib operasyonu sınıra dev sevkiyat fotoğraflar bugün çekildi