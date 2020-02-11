Sevgilisi var diye babası ve amcası öldürecekti şans eseri kurtuldu

ANKARA'da lise öğrencisi Şeyma Yıldız, erkek arkadaşı olduğu için babası tarafından katledilmesinin üzerinden bir hafta geçmeden bu kez İstanbul'da küçük bir kız babası ve amcası tarafından sevgilisi olduğu için öldürülmek üzere iken şans eseri kurtarıldı.

İstanbul'da erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle babası ve amcasının öldürmek istediği 17 yaşındaki genç kızı polis kurtardı. Ankara'da 17 Yaşındaki Şeyma Yıldız, erkek arkadaşı olduğunu öğrenen babası tarafından öldürülüp yol kenarına atılmıştı.

Dikkatli vatandaş polise ihbar edip takip etti

Olay, pazar günü saat 19.20 sıralarında Başakşehir, Şamlar Mahallesinde yaşandı. Polisi arayan bir kişi, beyaz bir panelvan araca genç bir kızın zorla bindirildiğini gördüğünü ve aracı takip ettiğini Başakşehir Sazlıdere mevkii Şamlar parkına doğru gittiklerini söyledi.

Polisten kaçmaya çalıştılar ama olmadı

Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Şamlar parkı içerisinde aracın seyir halinde olduğu gördü. Araç polisin 'dur' ihtarına uymayarak devam etti. Emniyet ekipleri ile panelvan araç arasında yaşanan kovalamacanın ardından aracın önünü kesilerek durduruldu.

Eldivenin içinden ekmek bıçağı çıktı

Aracın ön tarafında oturan Mehmet Emin D. (45) ile Ramazan D. (40) araçtan indirilerek gözaltına alındı. Şüphelilerin araçtan indikleri sırada yere çamurlu bir eldiven düşürürken, aracın ön tarafında yapılan aramada düşen eldivenin çifti bulundu. Bulunan ikinci eldivenin içerisinden de ekmek bıçağı çıktı.

Boğazında koli bandı ile bagajda bulundu

Aracın arka tarafındaki kapısı açan polis, yerde cenin pozisyonunda yatar vaziyette ve boynunda koli bandı bulunan üzerindeki kıyafetleri çamurlanmış olan ve ağlayan 17 yaşındaki P.D.D.'yi buldu.

Sevgilim var diye babamla amcam öldürmeye getirdi

P.D.D'nin kendisini bulan polis ekiplerine ' erkek arkadaşım olduğundan dolayı babam ve amcam beni öldürmek için ormana getirdiler ' dediği öğrenildi. P.D.D.'nın boynunda bulunan bandın ise bağırmaması için ağzına bantlandığı fakat bandın kayarak boynuna indiği belirlendi.

İfadesinde ağız değiştirdi ama kurtaramadı

Küçük kızın daha sonraki ifadesinde ise ağız değiştirerek "Babam ve amcam erkek arkadaşım olduğundan dolayı beni korkutmak için ormana götürdüler, bir daha erkek arkadaşımla görüşmeyeceğimi söyledikten sonra babam ve amcamla anlaştık, eve dönüyorduk" dediği kaydedildi.

Genç kızı kısa süre önce okulundan almışlar

Polisin yaptığı araştırmalarda konunun aile içi bir mesele olduğu öğrenilirken, Mehmet Emin D.'nin P.D.D.'nin babası olduğu, Ramazan D.'nin ise amcası olduğu belirlendi. P.D.D.'nin bir süre önce ailesi tarafından örgün öğretim gördüğü okulundan alındığı öğrenildi.

Baba ve amca tutuklanarak cezaevine gönderildi

Yakalanarak gözaltına alınan Mehmet Emin D. İle Ramazan D. , Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından " Kasten Öldürmeye Teşebbüs " suçundan adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Kurtarılan 17 yaşındaki P.D.D. ise ailesinden alınarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ait Çocuk Destek Merkezi Yurduna yerleştirildi.