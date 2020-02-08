Şeyma Yıldız'ın babası tarafından katledilmesine ünlü isimler de sessiz kalmadı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Harun Yıldız (51), lise öğrencisi kızı Şeyma Yıldız'ın erkek arkadaşı olduğunu öğrenmesiyle kızını haince bir planla katletti. Kan donduran olayın perde arkası ise yürekleri dağladı. Babası tarafından öldürülen Şeyma'nın ölümünden önce kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.