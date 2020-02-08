Şeyma Yıldız'ın babası tarafından katledilmesine ünlü isimler de sessiz kalmadı
ANKARA'nın Çubuk ilçesinde babası Harun Yıldız tarafından canice öldürülen lise öğrencisi Şeyma Yıldız'ın katledilmesi ülkeyi yasa boğdu. Ünlü isimler de kan donduran olaya sessiz kalamadı, sosyal medya hesaplarından sitem ettiler.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde Harun Yıldız (51), lise öğrencisi kızı Şeyma Yıldız'ın erkek arkadaşı olduğunu öğrenmesiyle kızını haince bir planla katletti. Kan donduran olayın perde arkası ise yürekleri dağladı. Babası tarafından öldürülen Şeyma'nın ölümünden önce kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.
Şeyma, tartışma büyüyünce korkup uzaklaşmak istedi ancak babası belinden çıkardığı tabanca ile Şeyma'yı hedef aldı. Yoldan geçen sürücüler, Şeyma Yıldız'ı yerde hareketsiz görünce polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Şeyma Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gençliğinin baharında kadın cinayetine kurban giden Şeyma Yıldız'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğarken birçok isim sosyal medya hesaplarından sitem etti.
Korkunç olayın ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla, 17 yaşındaki Şeyma'nın öldürülmesine tepki gösterdi.