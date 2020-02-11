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Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’nün siyasi ayağı açıklamasına Ak Parti'den tepki

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün yaptığı ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ açıklamasının ardından dikkat çeken bir yorum yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, FETÖ’nün siyasi ayağını açıklayacağını söyledi. 2 haftadır bu açıklamanın reklamını yapan ve bugüne işaret eden Kılıçdaroğlu, sadece bilindik suçlamalarını yineledi.

Kılıçdaroğlu’nun komik sözlerinin ardından AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’dan dikkat çeken bir eleştiri geldi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Turan şunları yazdı:

“Örgütün kurumları kapatılırken nöbet bekleyen, 15 Temuz’a kontrollü darbe diyen, danışmanı- belediye başkanı FETÖ'den içeride olan, FETÖ itiraflarında bulunan Milletvekilini ihraç eden, örgütün kanalında ‘Erdoğan yurt dışına kaçacak’diyen, kaset operasyonu ile başkan olan sen; siyasi ayak başkası. Hadi oradan!”

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