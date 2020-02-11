CHP'li Yalova Belediyesi'nde yolsuzluk çarkı ifşa oldu herşeyi anlattı

CHP'li Yalova Belediyesi'nde muhasebe çalışanının 20 milyon lira ile ortadan kaybolması üzerine başlatılan soruşturmada yolsuzluk çarkını firar edip yakalanan muhasebeci Reşat Elgin ifşa etti.

Yalova Belediyesi'nde yaşanan yolsuzluk ve zimmete para geçirme olayının ardından başlatılan soruşturma kapsamında dün Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, makamında yapılan aramanın ardından polis tarafından gözaltına alınmıştı. Operasyonun başlamasına neden olan belediyenin muhasebe çalışanı Reşat Elgin, kurulan rüşvet ve yolsuzluk çarkını tüm ayrıntılarıyla anlattı. Yolsuzluk çarkının başında BElediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in olduğunu iddia etti.

20 milyon lira ile ortadan kaybolunca...

Her şey belediyenin muhasebe servisinde görev yapan Reşat Elgin'in 20 milyon lira ile ortadan kaybolmasıyla ifşa oldu. Elgin, Denizli'de yapılan bir operasyonla yakalanırken, polis dün akşam saatlerinde Yalova Belediye'sine yolsuzluk baskını yapmış ve Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile şoförü B.E ve sekreteri B.T.'yi gözaltına almıştı. Bu sabah saatlerinde de Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ile aynı birimde muhasebe elemanı olarak çalışan Saliha Öktengil gözaltına alınmıştı.

Yolsuzluk çarkının başında olmakla suçlanan Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç (sol başta) emniyette sorgulanıyor.

Kayıp muhasebeci tek tek anlattı

Yalova Belediyesi Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ile aynı birimde muhasebe elemanı olarak çalışan Saliha Öktengil ve paralarla kaybolduktan sonra Denizli'de yakalanan Reşat Elgin bugün adliyeye çıkarıldı. Soruşturma kapsamında müteahhit Bekir Bilgi'nin de tutuklandığı öğrenildi. Parayı zimmetine geçirdiği iddia edilen Reşat Elgin'in, ifadesi ortaya çıktı. Elgin, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in bilgisi olmadan kimseye ödeme yapılmadığını öne sürdü. İşte Elgin'in anlattıklarından yolsuzluk çarkının işleyişi:

Fazla ödeme talimatlarını Halit Güleç verdi

"Halit Güleç, el yazısıyla not yazarak veya sekreteri vasıtasıyla, hangi firmaya ne kadar ödeme yapılacağını bana bildirirdi. Bana, firmalara ödeme yapılması konusunda talimat verirdi. Firmalara alacağından fazla ödeme yapıldı. Paranın belli miktarı Yalı Caddesi'ndeki bir otobüs firmasına bırakılırdı."

Belediye'nin muhasebe servisindeki diğer çalışanlar 5 bin lira civarında maaş alırken, Reşat Elgin 11 bin lira maaş alıyormuş.

Fazla paralar Başkan Yardımcısı'nın hesabına yatardı

"Fazla yatan paraları Halit Güleç elden alırdı veya şoförü ya da sekreteri Güleç'in hesabına yatırırdı. Belediyenin ihaleleri Güleç'in istediği firmalara verilirdi. Aksi olunca ya ihale iptal edilir ya da ödemede sorun çıkarılırdı. İhaleyi kazanacak firmaları Halit Güleç belirlerdi."

Elgin belediyeden aylık 11 bin lira maaş alıyormuş

Öte yandan Yalova Belediyesi’nde muhasebe de çalışan personelin ortalama aylık maaşı 5 bin 500 lirayken Reşat Elgin'in, 8 bin lira net maaş, 3 bin lira kasa tazminatı ve mesai olmak üzere toplamda 11 bin lira maaş aldığı ortaya çıktı. Elgin’in aynı zamanda kendi adına bir taksi plakası olduğu da belirlendi.

Başkan yardımcısı ile sekreteri ve şoförü sorguda

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, şoförü B.E. ve sekreteri B.T.'nin emniyette sorgusu sürerken, müteahhit Bekir Bilgi soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.