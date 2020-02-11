3 kişinin öldüğü Pegasus uçağı kazasıyla ilgili 165 kişinin ifadesi alındı

Geçtiğimiz hafta 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Pegasus uçağı kazasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Savcılıktan yapılan açıklamada, kazaya ilişkin 165 kişinin ifadesi alındığı bildirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında meydana gelen ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği kaza ile ilgili 165 kişinin ifadesini aldı. İfadesi alınanlar arasında pisti pas geçen THY pilotları, kule ve meydan görevlileri ile yolcular var.

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