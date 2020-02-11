HABER /  SPOR
ADV Güzelliğine güzellik katmak Şok ucuz

Jürgen Klinsmann 11 hafta sonra istifa etti

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin’in teknik direktörü Jürgen Klinsmann göreve geldikten yaklaşık 11 hafta sonra istifa etti.

Klinsmann Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, kasım ayı sonunda kulüp yönetiminin isteğine uyararak ehil bir ekiple zor bir dönemde onlara yardımcı olduklarını, kısa bir süre içinde çok sayıda kişinin desteğiyle iyi bir yola girildiğini belirtti.

Teknik direktör olarak güvene ihtiyaç duyduğunu ifade eden Klinsmann, kümede kalma mücadelesinde birlik, uyum ve odaklanmanın önemli olduğunu, bunlar olmadığında teknik direktör olarak potansiyelini kullanmayacağını ve sorumluluğunu yerine getirmeyeceğini kaydetti.

Bu yüzden, uzun düşünme sürecinden sonra Hertha Berlin’in teknik direktör görevinden ayrılma kararını verdiğini aktaran Klinsmann, bundan sonra kulüpte denetim kurulundaki görevine döneceğini ifade etti.

Klinsmann, Hertha Berlin’in kümede kalma hedefine ulaşacağını vurguladı.

Hertha Berlin Kulübünden yapılan açıklamada, Klinsmann’ın görevinden istifa ettiği doğrulanarak, “Bu gelişme bu sabah bizi şaşırttı.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, takımı antrenör Alexander Nouri’in çalıştıracağı kaydedildi.

Bundesliga’da 23 puanla 14. sırada yer alan Hertha Berlin, Klinsmann ile çıktığı 9 maçta 12 puan topladı.

2004-2006 yıllarında Alman Milli Takımı'nı çalıştıran ve 2006 Dünya Kupası'nda Almanya ile üçüncülük yaşayan Jürgen Klinsmann, 2008-2009 yıllarında Bayern Münih ve 2011-2016 yıllarında ABD Milli Takımı'nın başında bulunmuştu.

Klinsmann, 27 Kasım’da Hertha Berlin’in teknik direktörü olarak göreve başlamıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'li Yalova Belediyesi'nde yolsuzluk çarkı ifşa oldu herşeyi anlattı
Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’nün siyasi ayağı açıklamasına Ak Parti'den tepki
FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacaktı! Kemal Kılıçdaroğlu balon çıktı
Sergen Yalçın'dan 3 isme onay 4 yıldızı gözden çıkardı
NATO’dan kritik Suriye açıklaması: Esad ve Rusya saldırılara son vermeli
Eski CHP'li vekil Yılmaz Ateş ihraç edildi! Yönetimi topa tuttu!
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da Acil Servis'te bile simit tezgahını elinden bırakmadı
Aykut Kocaman'dan Konyaspor'a "veda" mektubu
3 kişinin öldüğü Pegasus uçağı kazasıyla ilgili 165 kişinin ifadesi alındı
Corona virüsü nedeniyle iptal edilmişti! İphone üretimine başlandı
Hacamat takvimi Şubat ayı 2020 hangi günler hacamat yaptırılır?
2. ara tatil ne zaman 2020 nisan tatili kaç gün?
Yorumlar