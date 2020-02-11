Tosuncuk Mehmet Aydın ile ilgili bomba haber! Hesabına her ay 1 milyon TL yatırılıyor
Çiftlik Bank'ta 500 milyon TL'lik vurgunla sırra kadem basan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'a 4-5 farklı hesap üzerinden düzenli olarak aylık 150 bin dolar (yaklaşık 1 milyon TL) para gittiği tespit edildi.
2016 yılında 10 bin lira sermaye ile kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle büyük vurgun yapan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, operasyonun başladığı 16 Mart 2018'den bu yana firarda.
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianameye göre 132 bin kişiden 1 milyar 140 milyon lira para toplanırken bu rakamın 688 milyon lirası ise katılımcılara geri ödendi.
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O yüzden yaklaşık 500 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirtilen Aydın'ın parayı kripto paralar üzerinden yurt dışına çıkardığı biliniyordu.
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Yeni Şafak'tan Kenan Biter'in haberine göre yüzyılın vurgununu yapan Tosuncuk Mehmet Aydın ile ilgili yeni bir bilgiye daha ulaşıldı.
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