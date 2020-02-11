HABER /  POLİTİKA
ADV Güzelliğine güzellik katmak Şok ucuz
ADV Güzelliğine güzellik katmak Şok ucuz

Fahrettin Altun açıkladı talimatı bizzat Erdoğan verdi

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, FETÖ'nün siyasi ayağının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Altun, FETÖ'ye karşı başlatılan topyekün arındırma operasyonlarının talimatını bizzat Erdoğan'ın verdiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "devleti FETÖ’ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır." sözlerine iktidar kanadından ilk tepki İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan geldi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda bulunan Altun, Kılıçdaroğlu'nun suçlamalarına jet hızla yanıt verdi.

Arındırma operasyonlarının talimatını Erdoğan verdi

FETÖ'ye yönelik devletin birimlerinden topyekün arındırma operasyonlarının talimatının bizzat Erdoğan tarafından verildiğini söyleyen Altun, Cumhurbaşkanının bütün  yurt dışı seyahatlerinin ve diplomatik temaslarının en önemli gündem maddesinin FETÖ ile mücadele olduğunu belirtti.

Milletiyle omuz omuza veren lider, darbecileri sahadan süpürmüştür

vvETÖ

İlgili Haberler
FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacaktı! Kemal Kılıçdaroğlu balon çıktı
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Koca'dan bomba koronavirüs açıklaması 90 dakikaya düşürdük
Beşar Esad rejiminin saldırısı sonrası BM'den Türkiye sınırı için acil çağrı!
Sevgilisi var diye babası ve amcası öldürecekti şans eseri kurtuldu
CHP'li Yalova Belediyesi'nde yolsuzluk çarkı ifşa oldu herşeyi anlattı
Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’nün siyasi ayağı açıklamasına Ak Parti'den tepki
FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacaktı! Kemal Kılıçdaroğlu balon çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Josef Sural davasında karar çıkmadı
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Jürgen Klinsmann 11 hafta sonra istifa etti
Bursa'da Acil Servis'te bile simit tezgahını elinden bırakmadı
Aykut Kocaman'dan Konyaspor'a "veda" mektubu
ATA AÖF sonuçları OBS öğrenci girişi büt sonuçları
Yorumlar