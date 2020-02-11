Fahrettin Altun açıkladı talimatı bizzat Erdoğan verdi

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, FETÖ'nün siyasi ayağının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Altun, FETÖ'ye karşı başlatılan topyekün arındırma operasyonlarının talimatını bizzat Erdoğan'ın verdiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "devleti FETÖ’ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır." sözlerine iktidar kanadından ilk tepki İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan geldi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda bulunan Altun, Kılıçdaroğlu'nun suçlamalarına jet hızla yanıt verdi.

Arındırma operasyonlarının talimatını Erdoğan verdi

FETÖ'ye yönelik devletin birimlerinden topyekün arındırma operasyonlarının talimatının bizzat Erdoğan tarafından verildiğini söyleyen Altun, Cumhurbaşkanının bütün yurt dışı seyahatlerinin ve diplomatik temaslarının en önemli gündem maddesinin FETÖ ile mücadele olduğunu belirtti.

Milletiyle omuz omuza veren lider, darbecileri sahadan süpürmüştür

Vesayetçilerle, teröristlerle mücadelemiz devam edecektir. Bu mücadeleye zarar verenleri, işbirlikçileri, kumpas içinde hareket edenleri ne milletimiz ne tarih affedecektir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 11, 2020

vvETÖ