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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi

Aykut Kocaman'la yollarını ayıran Konyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaşmaya vardı.

İttifak Holding Konyaspor, Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük görevine Bülent Korkmaz'ı getirdi. Yeşil-beyazlılar, tecrübeli teknik adam ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Karaman ile anlaşılamadı
Kocaman'ın ayrılmasının ardından yeşil-beyazlı kulüpte gündeme ilk olarak Ünal Karaman geldi. Kulüp yöneticileri, Trabzonspor'dan ayrılan ve aslen Konyalı olan Karaman ile dün bir görüşme yaptı, ancak anlaşma sağlanamadı. 

1,5 yıllık imza
Diğer alternatiflere yönelen yönetim, son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Bülent Korkmaz ile bugün masaya oturdu. Yönetim ile Bülent Korkmaz arasında anlaşma sağlandı. Korkmaz'ın Konya'ya gelerek kendisini yeşil beyazlı kulubü bağlayan 1.5 yıllık sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

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