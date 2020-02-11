Huawei marka değerinde basamakları tırmanışa geçti

2019'da Google yaptırımlarından dolayı sıkıntılı süreçten geçen Çin teknoloji devi Huawei, bu durumu kendi işletim sistemini oluşturarak atlatmıştı. 2019'da marka sıralamasında 12. sırada olan Huawei 2020'de 10. sıraya yükseldi.

Brand Finance tarafından yayımlanan raporda, 2019 yılında dünyanın en büyük 12. markası olan Huawei, yüzde 4.5 büyümeyle 2020 yılında dünyanın en büyük 10. marka değeri oldu. Rapora göre Huawei’nin marka değeri 65 milyar dolar olarak açıklandı.

2019’da başlayan 5G bağlantı teknolojisine küresel geçiş süreci, teknoloji şirketleri arasında şiddetli bir rekabet oluşturdu. Bu ortamda, Huawei, geleneksel olarak Batı servis sağlayıcıları tarafından kapsanan pazarlara başarıyla girişini yaptı ve ABD’deki bazı tartışmalara rağmen, büyük bir yol kat etti.

Geçen yıl Huawei, Apple’dan sonra dünyanın en üretken akıllı telefon tedarikçisi olmak için 240 milyon akıllı telefonu uluslararası pazara sundu. Huawei’nin en yetkin olduğu alanlardan olan mobil ağ tarafında ise, İngiltere dahil olmak üzere Avrupa ülkelerinde 5G kapsama alanı için sunduğu teknik altyapılar bu sıçrayışın ana belirleyicilerinden oldu.

Şirket, 400’den fazla standart organizasyon, endüstri ittifakı ve açık kaynak topluluğunun aktif bir üyesi olarak yer alıyor.

Geçen yıl, 2019 AB Endüstriyel Ar-Ge Yatırım Puan Tablosu’nda dünya çapında araştırma ve geliştirmeye en büyük yatırımcılardan biri olarak beşinci sırada bulunuyor.

Huawei ayrıca, her yıl 10-15 milyar dolar arasında yenilik, araştırma ve geliştirmeye yatırım yapıyor.

Brand Finance raporuna göre sırasıyla marka değeri sıralamasının ilk onunda; Amazon, Google, Apple, Microsoft, Samsung, ICBC, Facebook, Walmart, Ping An ve Huawei yer alıyor.