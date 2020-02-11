Mehmet Sepil Ali Koç'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "Ali Koç başkanım beni aradı ve şu ortamda kendisinin katılmasının doğru olmayacağını ve toplantının da selameti açısından iyi olmayacağını ifade etti." dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "MHK ile bir araya gelmeyi istedik ve kendilerinin sunumunu dinledik. Kulüp başkanları bunu istedi. MHK yetkilileri, kulüp başkanlarını bilgilendirdi, sorularımızın cevaplarını aldık. Lisans uygulaması konusunda hararetli bir transfer süreci geçti, bu geride kaldı, bunu da tabii ki tartıştık ama önümüzde ne yapacağımızı, lisans uygulamasının seneye ne şekilde olacağını, nelerin düzeltilmesi gerektiğini, kulüpler lehine olabileceğini konuştuk.''





''Ali Koç başkanım beni aradı''

Federasyonun tesislerinde yapılan toplantıya Fenerbahçe'den hiçbir temsilci katılmadı. Konuyla ilgili gelen soruya yanıt veren Sepil, ''Fenerbahçe Başkanı Ali Koç beni aradı, şu ortamda katılmamasının daha doğru olacağını, toplantının selameti açısından daha önemli olduğunu iletti. Beni dün ve bu sabah arayıp katılmayacağını söyledi. Toplantıyı Fenerbahçe olmadan yaptık dolayısıyla." dedi.

''Hepimiz kullanacağımız lisana ve rakibimize saygıyı unutmamalıyız''

Nihat Özdemir ise yaptığı açıklamada ''TFF olarak davet ettik. 18 takımın 17'sinin katıldığı, çok verimli bir toplantı oldu. Hakemlerimiz, Türkiye'de gündeme oturdu ve Kulüpler Birliği'nin isteği ile MHK yetkilileri ile başkanları buluşturduk. Bence bu toplantıları da sık sık yapmamız da Türk futbolunun geleceği için faydalı olacaktır. Hepimiz kullanacağımız lisana ve rakibimize saygıyı unutmamalıyız. Kim hak edecekse şampiyon o olacaktır. Diğerlerinin de ona saygı göstermesi gerekmektedir.'' dedi.

''Her kulübe eşit davranacağız''

''Irkçılık konusunda ne gerekiyorsa yapacağız'' diyen Özdemir, ''Gereken tüm cezaları uygulamaktan çekinmeyeceğiz. Tüm kulüpler bu konuda TFF'ye destek verdi. Şu anda ligimizde 7-8 takım şampiyonluğa oynuyor. Herkes onu bunu konuşuyor ama tarihimizde böyle bir dönem yaşanmadı. Hakemlerimiz son günlerde futbolun gündemine oturdu. Bugüne kadar kime nasıl davrandıysak bundan sonra da her kulübe eşit davranacağız. Lisans konusunda ilk sezon ve tabi ki hatalarımız olacaktır. Sezon sonunda ise tüm takımlara ceza konusunda eşit davranacağımızı belirttik. Türk milleti açısından futbol çok önemli.'' şeklinde konuştu.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Kulüpler Birliği toplantısında tüm başkanlar hakemlerle ilgili şikayetlerini sıraladı ama MHK'ya bir güven var, onu görüyorum. VAR hakemlerinin daha da çoğaltılması, eğitilmesi ve IFAB kurallarına riayet etmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Kupa maçları neredeyse kart temizleme alanı oldu. Biz taraftarsız değiliz, sadece taraftar sayımız az. Farklı farklı anlamlar yüklediler. Şampiyon belli, dediler. Destekleniyor, dediler. Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek kulüp Başakşehir. Dolayısıyla bunlara en büyük kapak cevap bu olması lazım.

Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Biz aslında maçı oynamak istemedik. Ama bu farklı algılandı. Ben Trabzonspor gelmek istemiyor, demedim. Gelmek istemediği söylendi, dedim. Biz ertelemenin şekline karşı çıktık. Doğru bulmadığımızı da TFF'ye ilettik.

''Bu transfer, dostluğa zarar verdi''

Adil Gevrek, Guilherme'nin Trabzonspor'a 40 bin Euro'ya transfer olduğu iddialarının gerçek olmadığını belirterek, "40 bin Euro'yu yatırarak oyuncuyu alabiliriz deniliyordu ama tüm Türkiye gördü ki alınamıyormuş. Oyuncuyu 40 bin Euro'ya alamadılar. Transfer 500 bin Euro gibi bir rakam karşılığında gerçekleşti. Hatrı sayılı insanlar araya girince, kardeşliğimizi de zedelememek adına müsaade ettik. Trabzonspor ile bizim yıllardır gelen bir kardeşliğimiz var, ama transfer döneminin son gününde yapılan bu transfer, bu dostluğa zarar verdi." dedi.

Kulüpler Birliği Toplantısı'nda Ahmet Ağaoğlu'ndan Adil Gevrek’e; Herkes burada, TFF Başkanı da… TFF’den arayıp, ‘Trabzonspor maçının ertelenmesini istiyor. Yabancı futbolcuları korkuyormuş' diyen hangi yöneticiydi?