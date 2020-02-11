İdlib'de düşürülen helikopter! Pilotun, Kasım Süleymani ile fotoğrafı ortaya çıktı
SURİYE'de muhaliflerin elindeki İdlib'de çatışmalar sürerken, rejim güçlerine ait helikopter düşürüldü. Pilotun, İran'ın ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'yle fotoğrafı ortaya çıktı.
İdlib'den son dakika haberleri arka arkaya geliyor. Tansiyonun had safhaya çıktığı bölgede muhalifler, Serakib ilçesi yakınlarında Esad güçlerine ait bir helikopteri vurdu.
Muhaliflerin geri almaya çalıştığı Serakib yakınlarında füzeyle vurulan helikopterdeki pilot ve beraberindeki iki rejim unsuru öldü.
Süleymani ile fotoğraf
Muhaliflere yakın sosyal medya hesapları, ölen pilotun İran'ın Ortadoğu'daki operasyonlarını yöneten ve 2020 başlarında ABD tarafından öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'yle çekilmiş fotoğrafını yayınladı.
Kasım Süleymani'nin organize ettiği Hizbullah milisleri, rejim saflarında yer alıyor.
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