Türkiye İdlib şehitlerini uğurladı! Kahraman 5 askerimize memleketlerinde gözü yaşlı veda
Dün akşam üzeri İdlib'ten Türk askerine yönelik kalleş saldırıda 5 şehit haberi yüreklerimizi dağladı. Esad güçleri tarafından topçu atışı sonucu şehit olan kahraman 5 askerimiz bugün memleketlerinde son yolcuklarına uğurlandı. Cenaze törenlerinde hüzün ve göz yaşı hakimdi.
Şehit İbrahim Albayrak - Kayseri
Şehit askerlerden Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak, memleketi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı. Albayrak'ın cenaze namazı, öğle namazına müteakip Kalem Kırdı Camii’nde İl Müftüsü Şahin Güven tarafından kıldırıldı. Cenaze namazına, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Ercan Teke, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, çok sayıda vatandaş katıldı.
''Silah arkadaşlarına selam söyle''
Şehidin annesi Güler Albayrak cenaze töreninde İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor “Çeyizin dizili kaldı kuzum, silah arkadaşlarına selam söyle. Bir şey yapamıyorum İbrahim’im” diyerek gözyaşı döktü.
Şehidin babası Bayram Albayrak’ta oğlunun tabutuna sarılarak ağladı.
Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan- Kırıkkale
Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırısı sonucu şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı. Özcan'ın ailesi ve arkadaşları dakikalar boyunca tabuta sarılarak gözyaşı döktü.