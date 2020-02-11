AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, FETÖ sözlerini Kılıçdaroğlu'nun ağzına tıktı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "FETÖ'nün siyasi ayağı" açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik, "Cumhurbaşkanımızla FETÖ terör örgütünü yan yana zikretmesi ahlaken ve siyaseten iflastır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında söylediği sözlerle ilgili dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Ömer Çelik, "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmalarıyla ilgili şunları kaydetti:

"FETÖ en büyük hedefi Cumhurbaşkanımızdı"

-Darbe girişiminin olduğu gece FETÖ terör örgütünün en büyük hedefi Cumhurbaşkanımızdı. Bugün Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanımızla FETÖ terör örgütünü yan yana zikretmesi ahlaken ve siyaseten iflastır.

"Kılıçdaroğlu ters istikamette hareket ediyor"

-Cumhurbaşkanımızın duruşu sayesinde, FETÖ terör örgütü amaçlarına ulaşamamıştır. FETÖ’nün hedef aldığı Cumhurbaşkanımızı aynı şekilde Kılıçdaroğlu da hedef almaktadır. Kılıçdaroğlu’nun FETÖ ile mücadele konusunda ters istikamette hareket ettiği bugün daha net görülmüştür.

Darbe girişiminin olduğu gece FETÖ terör örgütünün en büyük hedefi Cumhurbaşkanımızdı. Bugün Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanımızla FETÖ terör örgütünü yan yana zikretmesi ahlaken ve siyaseten iflastır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 11, 2020

"Sistematik yalanlarla saldırıyor"

-FETÖ ile sonuna kadar, kesintisiz ve tavizsiz mücadele bir devlet kararıdır. Bu mücadelenin en büyük gücü devlet başkanı olarak Cumhurbaşkanımızdır. FETÖ kendisi için en büyük engel olarak Cumhurbaşkanımızı görürken, Kılıçdaroğlu sistematik yalanlarla Cumhurbaşkanımıza saldırıyor.

Vesayet vurgusu

-Son haftalarda yapılan açıklamaların Türkiye’ye geçmişte çok acılar çektirmiş köhne vesayeti yeniden canlandırma amacı taşıdığını görüyoruz. Farklı aktörler aynı köhne vesayet denklemini canlandırmak için paslaşıyorlar.

Bunlar, FETÖ ile mücadele etiketi altında başka bir vesayeti diriltme peşindeler. Cumhurbaşkanımıza bu yüzden saldırıyorlar.

"Başka niyetlerin göstergesi"

Demokrasimizi öteden beri tehdit eden zihniyetin farklı yüzleri var. Bu yüzlerden çok çirkin olan birinin yeniden sahne alma çabalarını görüyoruz. Bu çevrelerin amacını net görüyoruz. FETÖ terör örgütü ile mücadele adı altında, bu örgütle gerçek mücadelenin öncüsü olan Cumhurbaşkanımıza saldırmak başka niyetlerin göstergesidir.

-Yönteminizi tanıyoruz. Maksadınızı biliyoruz. Niyetinizin farkındayız. Biz aziz milletimizin büyük değeri olan demokrasimizi her türlü terör örgütüne ve vesayet zihniyetine karşı korumaya ve güçlendirmeye devam edeceğiz.