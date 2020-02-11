POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacaktı balon çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2 haftadır 'FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım' diye rüzgar yaptı. Bu açıklama sonrası herkes bugünkü CHP grup toplantısına kilitlendi. Ancak Kılıçdaroğlu ne isim verdi ne belge koydu. Bilindik şeyler üzerinden ahkam kesti.

FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması CHP ile Cumhur ittifakını karşı karşıya getirdi. MHP lideri Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağı olduğunu söylemesiyle ipler gerildi. 

Ne diyeceği merak konusu olan Kılıçdaroğlu, hüsrana uğrattı. İşte o açıklamalar:

"FETÖ elemanlarını devletin kılcal damarlarına yerleştirenlere FETÖ'nün siyasi ayağı diyoruz" 

FETÖnün siyasi ayağını açıklayacağım dedim. Bilal'e anlatır gibi anlatacağım. Kim bu siyasi ayak? FETÖ'yü bu kadar güçlendirenler kimlerdir?  FETÖ'nün elemanlarını devletin kılcal damarlarına kim nasıl yerleştirdi?

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı bir birimin raporu, "FETÖ devletin bütün kılcal damarlarına sızıyor" diyor. Devletin en mahrem birimlerine, en önemli birimlerine FETÖ'yü yerleştirenlere FETÖ'nün siyasi ayağı diyoruz.

'Benim bilgim yoktu' diyebilir mi?

İktidardaki parti kılcal damarlara yerleştirirken 'ben bunların dürüst olduğunu sanıyordum. Bilgim yok' diyebilir mi? Kaymakam olarak, Emniyet Müdürü olarak atadınız bunları. Devletin hiçbir yöneticisi benim haberim yoktu diyemez.

15 Temmuzda Şehit olanlar adına soruyorum, 15 Temmuzda Gazi olanlar adına soruyorum, Vicdanı olanlar adına soruyorum, Bu memleketi sevenler adına soruyorum, FETÖ’nün siyasi ayağı kim?

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