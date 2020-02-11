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Sevgilisiyle kiralık katil tutup boşanmak üzere olduğu eşini öldürtmüş

MUĞLA'nın Ula ilçesinin kırsal Gökçe Mahallesi'nde kahve işleten Hasan Balaban'ı kiralık katil tutarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan eşi ve sevgilisiyle birlikte gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Ula'da kafeterya işletmeciliği yapan Hasan Balaban, geçen 7 Şubat'ta Gökçe Mahallesi'ndeki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayıp, yaşamını yitirdi. Cinayete kurban giden Balaban için Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri geniş çaplı, soruşturma başlattı. Jandarma, görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkarak Aydın plakalı bir otomobilin olayın ardından hızla uzaklaştığını belirledi. Bunun üzerine çevredeki mobese kamerası kayıtlarını incelemeye alan jandarma, otomobilin plakasını tespit etti. 

250 bin lira karşılığında öldürdüğünü itiraf etti: Plakadan yola çıkan jandarma, otomobilin Özgür Arslan tarafından kiralandığını belirledi. Bunun üzerine İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçildi. Polis, Özgür Arslan'ı olayın ertesi günü gözaltına aldı. Arslan'ın ifadesinden aracı Bekir Koyuncu için kiralandığı tespit edildi. Polis Koyuncu'yu 9 Şubat akşamı saklandığı eve operasyon düzenleyip, yakaladı. Koyuncu, polisteki ifadesinde, Hasan Balaban'ı 250 bin lira karşılığında öldürdüğünü itiraf etti.

Eşiyle sevgilisi kiralık katil tutmuş: Koyuncu, kendisini kiralık katil olarak Hasan Balaban'ın eşi Ebru Balaban ile sevgilisi Akın Kulakçı'nın tutuğunu ve ücretini öldürdüğü kişininin mallarının satılmasının ardından almak üzere anlaştıklarını da anlattı. 

Gözaltına alındılar: Bunun üzerine Aydın'da yaşadıkları öğrenilen Ebru Balaban ve sevgilisi Akın Kulakçı da gözaltına alındı. 4 şüpheli, dün Ula'dan gelen jandarma ekiplerine teslim edildi.

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