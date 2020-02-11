DÜNYA

Brezilya’da kayan toprak evleri böyle yuttu! O anlar kamerada

Brezilya’da şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu. Evleri toprak altında kalan 3 kişi ise yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Toprak kaymasının meydana geldiği anlar kameralara yansıdı.

Ülkenin Sao Paulo eyaleti Osasco şehri Morro do Soco bölgesinde şiddetli yağışlar sonucu toprak kayması meydana geldi. Olay yerine derhal çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderildi. 3 kişi evlerinin toprak altında kalması sonucu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, eyalette son 24 saatte yağan yağmur Şubat ayında son 37 yıldaki en şiddetli yağış oldu. İtfaiye ekipleri 7 bin 600 çağrı aldı ve gelen ihbarlar üzerine 932 noktaya sevk edildi. Tiete ve Pinheiros nehirlerinin birkaç noktada taştığı ve trafiğin aksadığı belirtildi.

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de yine yakın bölgede bir otoparkta park halindeki lüks araçların sel suları altında kaldığı görüldü.

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