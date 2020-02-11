Rusya’da trafoda büyük patlama: 24 bin ev etkilendi

Patlama, başkent Moskova’nın güneyindeki Podolsk kentinde meydana geldi. Araç kameralarınca kaydedilen görüntülerde, patlama anında bir alev topunun yükseldiği ve yerini siyah dumanlara bıraktığı görüldü. Yerel medya, patlama nedeniyle 24 bin evin etkilendiğini duyurdu. Patlama nedeniyle elektrik ve doğalgaz kesintilerinin yaşandığı ancak gün içerisinde tamirat sonrası akışın normale döndüğü bildirildi.