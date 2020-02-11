DÜNYA

Rusya’da trafoda büyük patlama: 24 bin ev etkilendi

Rusya’da bir trafoda meydana gelen patlama yürekleri ağza getirdi. Patlamanın ardından 24 bin evde doğalgaz ve elektrik kesintilerinin meydana geldiği bildirildi.

Patlama, başkent Moskova’nın güneyindeki Podolsk kentinde meydana geldi. Araç kameralarınca kaydedilen görüntülerde, patlama anında bir alev topunun yükseldiği ve yerini siyah dumanlara bıraktığı görüldü. Yerel medya, patlama nedeniyle 24 bin evin etkilendiğini duyurdu. Patlama nedeniyle elektrik ve doğalgaz kesintilerinin yaşandığı ancak gün içerisinde tamirat sonrası akışın normale döndüğü bildirildi.

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