POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu'nun "Kayak g... girsin" dediği ana ait görüntüler paylaşıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'nin AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu'ya "kayak g..... girsin" dediği iddiası tartışmaya devam edilirken küfür ettiği ana ait video paylaşıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, grup başkanları tarafından yapılan konuşmalar sırasında AK Partili Güngören ve İBB Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu'nun oturduğu yerden "Kayak nasıldı" sözleri üzerine, İmamoğlu'nun kendisine küfrettiği iddiası krize neden oldu.

Küfür iddiasının yankıları devam ediyor

İBB meclis toplantısında, Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu, Ekrem İmamoğlu'nun kayak tatiline gönderme yaparak sataştı. İmamoğlu'nun, mikrofon kapalıyken, salondakilerin duyamayacağı şekilde "Kayak g....ne girsin" diye küfür ettiği iddia edildi.

İmamoğlu'nun yanındaki AK Partili Divan Katibi İBB ve Sultangazi Meclis Üyesi Onur Uygun bu sözleri duyup AK Parti Grubu'na iletti.

Sosyal medyada yayıldı

Büyük tartışmaya neden olan olayın yankıları sürerken sosyal medyada İmamoğlu'nun küfür ettiği ana ait olduğu öne sürülen bir video paylaşıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 3 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Sergen Yalçın'dan 3 isme onay 2 yıldızı gözden çıkardı
Almanya'daki müslüman kuruluşlara 1 yılda 184 kez saldırı düzenlendi
Selahattin Demirtaş köşe yazarlığına başlıyor!
AYM'den Yeni Akit'in Kılıçdaroğlu ilgili başvurusuna red!
Kars'ta ısıtmaya çalıştığı minibüsünü alev alev yaktı
Azerbaycan'dan Abdullah Avcı'ya teklif! 'Gizli Sefer' ibaresi bomba
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İnşaatta söylediği türküyle gündem olan Murat Akbaşlı'ya piyango vurdu
Sevgilisi tarafından vurulan kadının yaşadığı dehşet anları kamerada
Sefirin Kızı 9. bölüm fragmanı yayınlandı son bölümde yaşanacaklar
Devlet Bahçeli : Yansın Suriye yıkılsın İdlib Türkiye Şam'a girsin
Devlet Bahçeli'den İlker Başbuğ'a 'siyasi ayak' tepkisi
Gökçen Paprika kimdir aslen nereli Gökçen Paprika eşi kimdir?
İstanbul’da kaçak akaryakıt operasyonları havadan görüntülendi
Seyhan Soylu kimdir Sisi kiminle evlendi eşi Fahri Yazıcı kimdir?