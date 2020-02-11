SPOR

Stadyumun soyunma odasından çamaşır makinesini çaldılar

Tekirdağ’ın Malkara ilçesi 14 Kasım Stadyumu’nda sporcuların soyunma odasından çamaşır makinesi çalındı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 gün önce meydana gelen olayda, 14 Kasım Stadyumu tesislerine giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, soyunma odasında bulunan çamaşır makinesini çaldı.
Olayın fark edilmesi üzerine yapılan şikayet sonrası polis tarafından inceleme başlatıldı. Yaşanan hırsızlık olayı, Malkara 14 Kasımsporlu futbolseverleri üzdü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı: Erdoğan ve Putin telefonda görüşecek
FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacaktı! Kemal Kılıçdaroğlu balon çıktı
Adaylara büyük kolaylık! ÖSYM'de mobil başvuru dönemi başladı
Erdoğan'dan İdlib mesajı: Atacağımız adımları yarın açıklayacağım
Esad'ın kalleş saldırıları sonrası CHP'den İdlib önergesi
Kulüpler Birliği Fenerbahçe'siz toplandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İdlib'de Esed rejimine ait helikopter düşürüldü
İstanbul'da otobüste öpüşme tartışması çıktı! Burası Arabistan mı?
3 aylar ne zaman başlıyor 2020 Diyanet 3 aylar başlangıcı
Adnan Oktar davasına gelen kadınlar makyajlı halleriyle olay oldular
Brezilya’da kayan toprak evleri böyle yuttu! O anlar kamerada
2. ara tatil ne zaman 2020 nisan tatili kaç gün?
Galatasaray'a kayyum atanmasıyla ilgili dava reddedildi
ATA AÖF sonuçları OBS öğrenci girişi büt sonuçları