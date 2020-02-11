Stadyumun soyunma odasından çamaşır makinesini çaldılar

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 gün önce meydana gelen olayda, 14 Kasım Stadyumu tesislerine giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, soyunma odasında bulunan çamaşır makinesini çaldı.

Olayın fark edilmesi üzerine yapılan şikayet sonrası polis tarafından inceleme başlatıldı. Yaşanan hırsızlık olayı, Malkara 14 Kasımsporlu futbolseverleri üzdü.