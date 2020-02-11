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İstanbul'da otobüste öpüşme tartışması çıktı! Burası Arabistan mı?

İSTANBUL Yeşilpınar-Şişli otobüsünde öpüşen genç çifte bazı yolcular tepki gösterdi. Genç kadın ise yolculara dönerek "Burası Arabistan mı? diyerek karşılık verdi.

Yeşilpınar-Şişli seferini yapan İETT otobüsünde çekilen görüntülerde öpüşen bir çift ile diğer yolcular arasındaki tartışma yer aldı. Öpüşen çifte yolculardan biri "Burası Türkiye, burada kanun var, nizam var, aile var" diyerek tepki gösterdi.

Genç çift ise kendilerine tepki gösteren yolcuya "Burası Arabistan mı? Bana 'geri zekalı' diyor terbiyesiz. Sen çok mu terbiyelisin' karşılığını verdi.

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