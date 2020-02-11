GÜNCEL

Adnan Oktar davasına gelen kadınlar makyajlı halleriyle olay oldular

ADNAN Oktar grubuna yönelik devam eden davada tutuklandıktan sonra geçtiğimiz Aralık ayında tahliye olan kadınlar bugün görülen duruşma için Silivri'ye geldi.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davanın görülmesine İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde görülmeye devam ediliyor.

Yaklaşık 2 ay önce adli kontrol şartıyla tahliye edilen kadınlar da bugün görülen duruşmaya katıldı.Kadınlar sabah saatlerinde özel araçlarıyla duruşma salonuna geldi. Kadınların duruşma salonu kapısı önünde birbirlerine sarıldıkları görüldü. Davada 76'sı tutuklu 226 kişi yargılanıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı: Erdoğan ve Putin telefonda görüşecek
FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacaktı! Kemal Kılıçdaroğlu balon çıktı
Adaylara büyük kolaylık! ÖSYM'de mobil başvuru dönemi başladı
Erdoğan'dan İdlib mesajı: Atacağımız adımları yarın açıklayacağım
Esad'ın kalleş saldırıları sonrası CHP'den İdlib önergesi
Kulüpler Birliği Fenerbahçe'siz toplandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Brezilya’da kayan toprak evleri böyle yuttu! O anlar kamerada
Galatasaray'a kayyum atanmasıyla ilgili dava reddedildi
3 aylar ne zaman başlıyor 2020 Diyanet 3 aylar başlangıcı
Rusya’da trafoda büyük patlama: 24 bin ev etkilendi
Ekrem İmamoğlu'nun "Kayak g... girsin" dediği ana ait görüntüler paylaşıldı
2. ara tatil ne zaman 2020 nisan tatili kaç gün?
İnşaatta söylediği türküyle gündem olan Murat Akbaşlı'ya piyango vurdu
ATA AÖF sonuçları OBS öğrenci girişi büt sonuçları