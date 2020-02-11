MEDYA

CHP’lilerden FETÖ’nün siyasi ayağı

Sosyal medyada CHP’lilerden FETÖ’nün siyasi ayağı videosu viral oldu.

Sosyal medyada CHP’lilerden FETÖ’nün siyasi ayağı videosu viral oldu.

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