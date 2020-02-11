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Eklenme Tarihi:
11.02.2020 16:45
Güncellenme: 11.02.2020 16:46
CHP’lilerden FETÖ’nün siyasi ayağı
Sosyal medyada CHP’lilerden FETÖ’nün siyasi ayağı videosu viral oldu.
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Sosyal medyada CHP’lilerden FETÖ’nün siyasi ayağı videosu viral oldu.
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