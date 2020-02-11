İsrail askeri aracı, Filistinlilerin aracına 'kasıtlı' çarptı: 2 yaralı

Olay, Filistin’in Beytüllahim kentinde meydana geldi. İsrail güçlerine ait askeri araç, içerisinde Fadi Raed Qutaosh (27) ve Khaled Qutaosh’un (23) bulunduğu sivil araca kasıtlı olarak çarptı. Filistin Kızılay’ından yapılan açıklamada, kazada 2 Filistinli gencin yaralandığı belirtildi.