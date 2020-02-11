Ankara'da arabanın arkasına bağlı kızakla şehir turu attı!

Başkent Ankara'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı, özellikle şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Kimi zaman vatandaşlar kar nedeniyle zor anlar yaşarken bazı vatandaşlar ise kar yağışını fırsata çevirerek doyasıya eğlendi.

Altındağ ilçesi esnafından Enes Tatlıerik, kayak keyfine farklı bir yorum getirdi. Otomobilin arkasına bağladığı kızakla Karacaören Sanayi Sitesi içerisinde dakikalarca kayarak sanayi turu atan vatandaşın doyasıya eğlendiği o görüntüler ise cep telefonu kameralarına yansıdı.