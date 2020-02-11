DÜNYA

İran devriminin 41. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı

İRAN’da sokaklara dökülen binlerce kişi, İslam Devrimi’nin 41. yıl dönümünü kutladı.

İran'da İslam Inkılabı devrimi 1979 senesinde Şah Rıza Pehlevi'nin, gösteriler sonucu devrilmesiyle sonuçlanmıştı. Şah'ın ülkeyi terk etmesi sonrası devrimin mimarı Ayetullah Humeyni uzun yıllar aradan sonra ülkeye dönüşüyle sonuçlandı. 

İran genelinde sabah saatlerinde başlayan İran İslam Devrimi 41. yıl dönümü kutlamaları, İranlı yetkililerin de katılımıyla gerçekleşti. Zafer yürüyüşüne katılan binlerce kişi, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atarak, ABD tarafından gerçekleştirilen operasyonda öldürülen General Süleymani'nin fotoğraflarını taşıdı.

Yıl dönümü kutlamalarında konuşma yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,

“Bu tarihi gün dolayısıyla tüm halkımıza, İslam dünyasına ve İslam İnkılabı Rehberi Seyid Ali Hamaney’e tebrik arz ediyorum. Bu vesileyle 8 yıllık Kutsal Savunma Savaşı’ndaki şehitlerimizi ve diğer tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı. Ruhani konuşmasında, ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’ye de değinerek, “Şehit Kasım Süleymani’nin naaşının karşılanmasında da halkımız sokaklara dökülerek devletten ve emniyet güçlerinden şehidin intikamının alınmasını istedi. Devletimiz de bu yönde hareket edecektir” dedi.
 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Nihat Kahveci: Kulüplerimiz batmış durumda
Yarın ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib kararı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, FETÖ sözlerini Kılıçdaroğlu'nun ağzına tıktı
Mehmet Sepil Ali Koç'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı
Pegasus uçağının kaptan pilotu bilincini kaybetti! Acil iniş yapmak zorunda kaldı
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması
İsrail askeri aracı, Filistinlilerin aracına 'kasıtlı' çarptı: 2 yaralı
Sevgililer Günü hediye fikirleri ne alınır 14 Şubat hediye önerileri
Ankara'da arabanın arkasına bağlı kızakla şehir turu attı!
Alkollü sürücü, St. Petersburg meydanını birbirine kattı
Sevgililer Günü mesajları 2020 resimli uzun 14 Şubat sözleri
Kulüpler Birliği toplantısı başladı Fenerbahçe'den katılım yok
Hacamat takvimi Şubat ayı 2020 hangi günler hacamat yaptırılır?