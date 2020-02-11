Yarın ne açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İdlib'deki saldırılarla ilgili son dakika açıklamalar geldi. Erdoğan, yaptığı açıklamada ''Özellikle İdlib'de misliyle belalarını buldular. Ama yetmez, daha devam edecek. Atacağımız adımları yarın açıklayacağım'' dedi. Grup toplantısını çarşamba gününe bırakan Erdoğan'ın yapacağı açıklama merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"ne katıldı.

İdlib'de verilen 5 şehit sonrasında Erdoğan'ın bu konuda ne diyeceği merak konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'misliyle belalarını buldular" diyerek yarına işaret etti. Erdoğan İdlib konusunda alınan kararı çarşamba gününe bıraktığı grup toplantısında açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin sözleri şöyle:

- Rabbim şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Sevgili habibine komşu eylesin. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimizin her bir ferdine de sabırlar diliyorum.

Yarınki AK Parti Grup toplantısında İdlib'deki saldırı sonrası atılacak adımları açıklayacağım. Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler. Özellikle İdlib'de misliyle belalarını buldular. Ama yetmez, daha devam edecek.



''178 ülke içinde en çok kültüre sahip ilk 5 ülke içindeyiz''

- Ülkelerin gelenek ve göreneklerindeki zenginliği ortaya koyan çalışmalara Türkiye olarak biz de iştirak ediyoruz. Bu sanatçılarımız tüm hayatlarını vakfederek elde ettikleri becerilerle her türlü teşekkürü hak ediyorlar. Bizim medeniyetimiz her şeyden önce aşk medeniyetidir. Aşk bu toprakların mayasıdır. 178 ülke içinde en çok kültüre sahip ilk 5 ülke içindeyiz. Ahilik geçmişte kalmış bir nostalji değil bugün de hayatımızda yerini koruyan bir değerler silsilesidir. Talebelerine doğruluğu, kanaati öğreten bir mektup olan ahilikte usta çırağını evladı gibi görür, kollar.

5 şehit 5 asker yaralı İdlib'in kuzeyinde Suriye rejiminin topçu atışı sonucu 5 asker şehit olmuş, 5 asker de yaralanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı, saldırı sonrası tespit edilen hedeflerin ateş altına alındığını açıklamıştı.

''En büyük darbeyi Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına vurdu''

- Tek parti yıllarında kültür hayatımızı esir alan anlayış, çağ dışı yaftası vurduğu kadim değerlerimizi bu topraklardan söküp atmak için her yolu denedi. Milletin değerlerini, milletin zevk ve kültürünü gerilik emaresi olarak gören bu kültürel faşizm, en büyük darbeyi Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına vurdu.