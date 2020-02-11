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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth PFDK'ye sevk edildi

Anadolu Ajansı

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) tedbirli olarak sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliğinin toplantısı sonrası yapılan açıklamada; Süper Lig'deki Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'un tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verildiği belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'un da Aytemiz Alanyaspor maçından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Galatasaray, Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor'la, MKE Ankaragücü'nün kaleci antrenörü Taner Kayakıran ile kulüp yöneticisi Tamer Açar'ın da disiplin kuruluna sevk edildiği kaydedildi.

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