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Esed rejiminden Türkiye'ye küstah tehdit: Cevap vereceğiz

Beşşar Esed rejimi, 5 askerin şehit olduğu İdlib saldırısı sonrası küstah açıklamalarda bulundu. İki günde Türkiye'nin misillemeleriyle 152 askerini kaybeden Rejim Güçleri, Türkiye'nin bölgedeki hamlelerine, saldırıyla cevap vereceklerini açıkladı.

Reuters'te yer alan habere göre Beşşar Esed rejimi, sınırdaki terör tehdidi nedeniyle İdlib ve Halep bölgelerine çok sayıda askeri takviye gönderen Türkiye'yi Suriye'nin egemenliğini ihlal etmekle suçladı. Açıklamanın devamında, Türkiye'nin İdlib'deki hamlelerine karşılık Suriye Ordusu tarafından saldırı düzenleneceği belirtildi.

5 asker şehit olmuştu
Dün Suriye'nin İdlib kentinde çatışmaları önlemek amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen TSK personeline yönelik olarak rejim tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonucu 5 asker şehit olmuş, 5 asker de yaralanmıştı.

Hain saldırı sonrası 152 rejim askeri etkisiz hale getirildi
Saldırı sonrası bölgede tespit edilen hedefler TSK tarafından ateş altına alınarak karşılık verilmişti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki günde 152 rejim askerinin etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

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