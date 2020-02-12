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Türk ve Alman polisinden bir ilk ortak dolandırıcılık operasyonu başlatıldı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL polisi ve Alman polisi, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp Alman vatandaşlarını 3 milyon Euro dolandıran şebekeye yönelik olarak 3 ilde ortak operasyon başlattı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürülüğü ile Almanya Federal Polis Teşkilatı'nın ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında Alman vatandaşlarını dolandıran bir suç örgütüne ortak operasyon düzenleniyor.

İstanbul'da çağrı merkezi adı altında kurulan ofislerden kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp Alman vatandaşlarını yaklaşık 3 milyon euro dolandıran İstanbul, Antalya, Muğla'da 5'i Alman 36 şüpheli, Almanya'da da 40 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatıldı. Almanya'da ve İstanbul'daki operasyon devam ediyor.

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